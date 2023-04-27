Газета.ру

8 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    А может милиции нужно было ждать письменного разрешения от Путина? Застрелили и правильно сделали! Одним уродом меньше!Baza: на сотрудни...
  • Николай Болтачев
    Кто это?Актриса Софья Син...
  • Валерий Ворожищев
    Недобитый и зашуганный отцом принцем Филиппом "король" Карл III смотрится смешно.Опубликован новый...

Директор "Барселоны" заявил об отсутствии контактов с Месси

Директор "Барселоны" заявил об отсутствии контактов с Месси

Директор футбольного клуба "Барселона" Матеу Алемани заявил, что руководство каталонцев не контактировало с экс-нападающим команды Лионелем Месси во время приезда в Барселону аргентинца, который в настоящее время выступает в "Пари Сен-Жермен".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх