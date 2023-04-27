Директор "Барселоны" заявил об отсутствии контактов с Месси

Директор футбольного клуба "Барселона" Матеу Алемани заявил, что руководство каталонцев не контактировало с экс-нападающим команды Лионелем Месси во время приезда в Барселону аргентинца, который в настоящее время выступает в "Пари Сен-Жермен".