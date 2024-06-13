G7 одобрила выделение Украине 50 миллиардов долларов за счет активов России

На кону политическое соглашение о предоставлении Киеву помощи в размере 50 миллиардов долларов Технические детали договора обсудят на саммите G-7 Лидеры "Большой семерки" намерены достичь политического соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов, используя прибыль, полученную от замороженных российских активов, сообщил представитель Елисейского дворца.