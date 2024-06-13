Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А когда выставят на продажу Квартал95 с "Просроченым президентом"?"Пока не поздно"....
  • Eduard
    Покупать что-либо в стране,где идет война?"Пока не поздно"....
  • Житель Империи
    А чего не жилось-то? Семейные трусы натёрли, кружевных захотелось…Ни воевать, ни ра...

G7 одобрила выделение Украине 50 миллиардов долларов за счет активов России

G7 одобрила выделение Украине 50 миллиардов долларов за счет активов России

На кону политическое соглашение о предоставлении Киеву помощи в размере 50 миллиардов долларов Технические детали договора обсудят на саммите G-7 Лидеры "Большой семерки" намерены достичь политического соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов, используя прибыль, полученную от замороженных российских активов, сообщил представитель Елисейского дворца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх