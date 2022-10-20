Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

«Астон Вилла» уволила Джеррарда. Команда идет на 17-м месте в АПЛ

«Астон Вилла» уволила Джеррарда. Команда идет на 17-м месте в АПЛ

Стивен Джеррард покинул должность главного тренера «Астон Виллы». Английский клуб опубликовал заявление, в котором поблагодарил специалиста за усердную работу и пожелал успехов в будущем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх