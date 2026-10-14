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Царьград

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Марат Хуснуллин отметил системный подход к социально-экономическому развитию Поморья

Марат Хуснуллин отметил системный подход к социально-экономическому развитию Поморья

Марат Хуснуллин и Александр Цыбульский обсудили механизмы и темпы развития Архангельской областиСоциально-экономическое развитие региона, реализацию инфраструктурных проектов и развитие ЖКХ стали темами встречи заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

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