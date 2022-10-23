Замула против «Нэшвилла»: 2-е очко в сезоне и «+1» за 16:50 – рекорд по времени в сезоне

Защитник «Филадельфии» Егор Замула набрал 2-е очко в сезоне. 22-летний россиянин отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1) – Юусе Сарос отбил его бросок щитком, после чего шайба попала к Заку МакЮэну, забившему победный гол.