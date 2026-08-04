Летнее наступление ВС РФ в зоне СВО: тенденции и достижения

Начало августа подтвердило: летнее наступление, набравшее обороты в июле, переходит в решающую фазу. За понедельник под контроль Вооруженных Сил России (ВС РФ) перешли два населенных пункта - подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.