Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Летнее наступление ВС РФ в зоне СВО: тенденции и достижения

Летнее наступление ВС РФ в зоне СВО: тенденции и достижения

Начало августа подтвердило: летнее наступление, набравшее обороты в июле, переходит в решающую фазу. За понедельник под контроль Вооруженных Сил России (ВС РФ) перешли два населенных пункта - подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

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