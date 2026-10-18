Как наше прошлое превращается в пыль Каждый раз, посещая старинные заброшенные здания; каждый раз, когда мы видим такое великолепие, которое до сих пор стоит и поражает своей красотой, нам становится понятно, что кому-то выгодно навязывать обществу идею об отсталости наших предков, будто они были необразованными дикарями и ничего не умели.
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