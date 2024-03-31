Медвежий угол
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Медвежий угол

38 333 подписчика

«Макфу» передадут в государственную собственность?

«Макфу» передадут в государственную собственность?

Вопреки ожиданиям скептиков всё чаще СМИ сообщают о пересмотре итогов приватизации предприятий 90-х годов на предмет её законности в каждом отдельном случае.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
тем более там и жиды и хохлы...... все хитрожопые!!
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3 час.
леонид рыбаков
отдадут в пользование друзьям ТИПА АКЦИИ ПРОДАДУТ
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2 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Чубайса на площадь, на лобное место
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1 час.

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