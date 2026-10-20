Летние вечера с гитарой у костра — одна из добрых традиций карельского ретрита © "Газета.Ru" Если вам кажется, что мир сошел с ума, если вы забыли, когда последний раз смотрели на закат и слышали пение птиц, — добро пожаловать в Карелию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова ответила...
- РИА Новости: само...
- Адвокат Гуров: Ле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым