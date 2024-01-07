Более 15 тыс. жителей Татарстана получили доступ к Сети в рамках нацпроекта

В Татарстане продолжается реализация федеральной программы по обеспечению мобильной связи и доступа в интернет в сельских населенных пунктах в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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