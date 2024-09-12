🇱🇾 Об экономическом кризисе в Ливии Очередная эскалация в Ливии, связанная с продвижением войск Ливийской Национальной Армии, подконтрольной восточному правительству сопровождается еще одним кризисом.
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🇱🇾 Об экономическом кризисе в Ливии Очередная эскалация в Ливии, связанная с продвижением войск Ливийской Национальной Армии, подконтрольной восточному правительству сопровождается еще одним кризисом.
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