Politico: Байден не планирует увольнять главу Пентагона

Президент США Джо Байден не собирается увольнять министра обороны страны Ллойда Остина, даже если бы он подал соответствующее прошение в связи с тем, что Пентагон своевременно не уведомил о его госпитализации.
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