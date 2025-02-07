Владимир Рогов: О задержании террористической группы агентов СБУ

О задержании террористической группы агентов СБУЗадержаны 4 женщины-агента спецслужб ЗеРейха, готовившие теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны Российской Федерации и объектов ТЭК, заявили в ФСБ.
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