Бывшая возлюбленная Макаревича* и мать его дочери госпитализирована с поражением головного мозга

До этого у Анны Рожденственской отказали ноги Фото: социальные сети Еще в прошлом году у Анны Рождественской, бывшей возлюбленной Андрея Макаревича и матери его дочери Анны, начались проблемы со здоровьем.
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