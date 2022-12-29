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Выпущенный из психиатрической больницы актер Валерий Николаев появился на ТВ

Выпущенный из психиатрической больницы актер Валерий Николаев появился на ТВ

В этом году известный артист Валерий Николаев несколько раз попадал в громкие скандалы. Сначала его поведение смутило зрителей во время шоу «Танцы со звездами», а позднее актер устроил дебош в изоляторе, куда попал за вождение в нетрезвом состоянии.

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