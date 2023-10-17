Минобороны сообщило о применении новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка") применяется российскими войсками в ходе спецоперации, впервые о задействовании данного комплекса в боевых действиях стало известно в конце мая прошлого года, но официальных сообщений военное ведомство не публиковало.