НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    какой раскол-ликвидировать в целом виде полностью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Алексей Данилов: ...
  • Betahon
    Уважаемая, Джанет! Решаете ни Вы, ни Ваша недоделанная британцами страна, а русский солдат со своим оружием и народом...Глава Минфина США...
  • tsan tsan
    У Израиля проблем выше кипы самого рослого еврея. На хрена им ещё одна забота по кормёжке Зеленского.Власти Израиля от...

Минобороны сообщило о применении новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

Минобороны сообщило о применении новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка") применяется российскими войсками в ходе спецоперации, впервые о задействовании данного комплекса в боевых действиях стало известно в конце мая прошлого года, но официальных сообщений военное ведомство не публиковало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх