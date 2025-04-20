Светлая Пасха Христова — торжество жизни, надежды и любви. Что можно и чего нельзя делать 20 апреля 2025 года Ирина Валькова20 апреля 2025 года православные христиане всего мира отмечают один из самых великих, святых и светлых дней в году — Пасху Христову.
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