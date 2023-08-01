Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, с Мазепина сняли санкции, Роналду забил 1-й гол в сезоне и другие новости

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1. «Спартак» дома обыграл «Балтику» (2:1) в заключительном матче 2-го тура Мир РПЛ. Болельщиков калининградского клуба облили зеленкой у 5-звездочного отеля в Москве перед игрой, пострадали как минимум 10 человек.