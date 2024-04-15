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«Аталанта» – «Верона»: прогноз на матч 15 апреля 2024, итальянская Серия А, 32 тур

«Аталанта» – «Верона»: прогноз на матч 15 апреля 2024, итальянская Серия А, 32 тур

В 32 туре итальянской Серии А «Аталанта» сыграет с «Вероной». Поединок состоится в понедельник, 15 апреля, начнется в 21:45 по московскому времени.

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