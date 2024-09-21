Общий объем выплат пострадавшим в Курской области составит более 1,5 млрд рублей

На выплаты пострадавшим в Курской области Правительство РФ выделило дополнительные средства. По информации правительства, общий объём выплат гражданам, которые вынуждены были покинуть свои дома, составит более 1,5 млрд рублей.
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