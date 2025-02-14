Школьник из Индии побил рекорд Гиннесса по сложению крупных чисел на скорость

14-летний школьник из Индии побил рекорд Гиннесса по сложению 5-значных чисел на скорость. Парень с феноменальной быстротой складывает числа, используя лишь воображение и счетную доску для арифметических вычислений в голове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии