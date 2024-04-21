В мэрии Челябинска рассказали, почему не заканчивают отопительный сезон

Власти Челябинска посоветовали горожанам объясняться с управляющими компаниями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящий момент система теплоснабжения города переведена на минимально возможные параметры работы в связи с потеплением.
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