«Рамзай»: судьба самого известного разведчика СССР

Рихарда Зорге можно считать одним из наиболее выдающихся разведчиков в мировой истории. Накануне и в начале Великой отечественной войны он предоставлял СССР сведения высокой важности о планах Германии и её союзников.
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