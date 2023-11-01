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Закон и Порядок

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Вопрос закрыт: Патриарх Кирилл мощно ответил муфтию по поводу мигрантов

Вопрос закрыт: Патриарх Кирилл мощно ответил муфтию по поводу мигрантов

Патриарх Кирилл не только возразил московскому муфтию по поводу мигрантов, но и указал на самое главное, что есть в этой теме, чего до поры, по деликатности, ни он не говорил, ни у нас в стране многие не поднимали, а видимо – пора бы уже сказать вслух! Когда московский муфтий рассуждал о том, что мигранты имеют право хранить свои культурные традиции, и нельзя требовать от них менять то, что впитывалось десятилетиями, то Патриарх Кирилл ответил ему следующее: «Уважаемый муфтий.

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Комментарии
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Александр Гранков
Говорится же: &quot;В чужой монастырь со своим уставом не ходят&quot;.
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