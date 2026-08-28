28 августа 2026 года Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», которое состоялось на Нижегородской ярмарке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии