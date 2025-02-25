Маск потребовал провести выборы после продления Радой полномочий Зеленского

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и самый богатый человек на планете Илон Маск высказался о результатах голосования Верховной рады о продлении полномочий президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии