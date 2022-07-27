Русская весна

115 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Захарян
    Орбан совершенно прав, т.к. маленькой стране экономически трудно будет справиться с наплывом мигрантов и их культурны...Премьер Венгрии о...
  • Юпитер
    Оспа приматов. Во вам новое название болезни.ВОЗ призвали пере...
  • Dislike
    Подходить надо так, как это делают США  и украинцы, которые у  них научились: любую маленькую победу выдавать за огро...Белый дом заявил ...

Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму

Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму

Поставка Польше вооружений станет крупнейшей в истории оборонной сделкой для Южной Кореи, общая сумма контракта, как ожидается, составит более 19 триллионов вон (примерно 14,5 миллиарда долларов), сообщает южнокорейское издание «Мэиль Кёнчже».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх