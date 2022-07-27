Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму

Поставка Польше вооружений станет крупнейшей в истории оборонной сделкой для Южной Кореи, общая сумма контракта, как ожидается, составит более 19 триллионов вон (примерно 14,5 миллиарда долларов), сообщает южнокорейское издание «Мэиль Кёнчже».