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Отношения между российским и киргизским лидерами «дружеские» – Песков

Отношения между российским и киргизским лидерами «дружеские» – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между российским лидером Владимиром Путиным и его киргизским коллегой Садыром Жапаровым выстроены дружеские и доверительные отношения.

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