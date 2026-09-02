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Рэпер Моргенштерн заявил, что готов вернуться в РФ при условии заявления по ТВ

Рэпер Моргенштерн заявил, что готов вернуться в РФ при условии заявления по ТВ

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube заявил о готовности вернуться в Россию.

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