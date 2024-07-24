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Intel Arrow Lake Core Ultra 9 285K производительнее в многопоточном режиме до 18% по сравнен...

Intel Arrow Lake Core Ultra 9 285K производительнее в многопоточном режиме до 18% по сравнен...

Intel Arrow Lake Core Ultra 9 285K производительнее в многопоточном режиме до 18% по сравнению с 14900K при 250 ВтИнсайдер Jaykihn предположительно опубликовал результаты флагманского Intel Core Ultra 9 285K, который является топовым чипом в семействе настольных процессоров Arrow Lake-S.

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