Intel Arrow Lake Core Ultra 9 285K производительнее в многопоточном режиме до 18% по сравнен...

Intel Arrow Lake Core Ultra 9 285K производительнее в многопоточном режиме до 18% по сравнению с 14900K при 250 ВтИнсайдер Jaykihn предположительно опубликовал результаты флагманского Intel Core Ultra 9 285K, который является топовым чипом в семействе настольных процессоров Arrow Lake-S.