Lada Gorbi: что общего у автомобиля и Горбачева

Один из самых успешных советских автомобилей, Лада Нива, был выпущен 5 апреля 1977 года. Как говорится, с тех пор утекло много воды, но, как мы уже неоднократно упоминали, этот легендарный внедорожник до сих пор высоко ценится за рубежом.
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