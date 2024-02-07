Lada Gorbi: что общего у автомобиля и Горбачева

﻿﻿Один из самых успешных советских автомобилей, Лада Нива, был выпущен 5 апреля 1977 года. Как говорится, с тех пор утекло много воды, но, как мы уже неоднократно упоминали, этот легендарный внедорожник до сих пор высоко ценится за рубежом.