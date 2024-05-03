Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • star
    может они покаются за геноцид русскоговорящего населнияЛидеры Казахстана...
  • АндрейБорков
    Контролировать за...
  • Betahon
    Наконец-то!Контролировать за...

Колумбия разорвала дипотношения с Израилем

Колумбия разорвала дипотношения с Израилем

МИД Колумбии официально уведомил Израиль о разрыве дипломатических отношений. «МИД Колумбии информирует, что посол Израиля в Боготе был уведомлен о решении властей разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль», — говорится в сообщении в соцсети X 2 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх