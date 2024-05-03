Колумбия разорвала дипотношения с Израилем

МИД Колумбии официально уведомил Израиль о разрыве дипломатических отношений. «МИД Колумбии информирует, что посол Израиля в Боготе был уведомлен о решении властей разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль», — говорится в сообщении в соцсети X 2 мая.