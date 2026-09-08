В Екатеринбурге презентовали музыкальный трибьют Борису Рыжему с клипами от Антохи МС и Славы КПСС

8 сентября, в день рождения поэта Бориса Рыжего, состоялась премьера клипов и тизера к музыкальному трибьют-альбому «Рыжий.
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