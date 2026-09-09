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Калужские новости

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В Калужской области уничтожены 14 беспилотников

В Калужской области уничтожены 14 беспилотников

Всего за день уничтожены 14 беспилотников, повреждения и пострадавшие отсутствуют, сообщил губернатор Калужской области14 беспилотников уничтожили днем 9 сентября в небе Калужской области.

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