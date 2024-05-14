Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Anglo American намерена выделить De Beers в отдельную структуру

Британская горнодобывающая компания Anglo American разработала план по разделению своих активов, а также замедлению процесса разработки своего полигалитового рудника стоимостью $9 млрд в Северном Йоркшире в попытках защитить себя от выкупа со стороны BHP, пишет издание The Times.

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