Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере 1,1 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере 1,1 миллиарда долларов. Этот транш является результатом пятого обзора состояния экономики Украины, который был проведен Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы расширенного кредитования (EFF), утвержденной в марте прошлого года.
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