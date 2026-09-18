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Татар-информ

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Имам-мухтасиб Нижнекамска пришел на выборы вместе с семьей

Имам-мухтасиб Нижнекамска пришел на выборы вместе с семьей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ. Имам-мухтасиб Нижнекамска и член Общественного совета Салих хазрат Ибрагимов пришел на избирательный участок вместе с семьёй и принял участие в голосовании.

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