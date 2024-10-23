«Ростех»: ракета «Вихрь» впервые поразила украинский БПЛА

Российская ракета «Вихрь» впервые поразила украинский БПЛА, сообщили в «Ростехе». «Вихрь» ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счёт электродвигателя.