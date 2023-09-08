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В Волошино прошел выездной тематический концерт в поддержку участников СВО

В Волошино прошел выездной тематический концерт в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей «Ради мира на земле» Его участниками которого стали работники дома культуры Миллеровского района, Центра культуры и досуга г.

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