В Волошино прошел выездной тематический концерт в поддержку участников СВО

В Волошино прошел выездной тематический концерт в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей «Ради мира на земле» Его участниками которого стали работники дома культуры Миллеровского района, Центра культуры и досуга г.
В Волошино прошел выездной тематический концерт в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей «Ради мира на земле» Его участниками которого стали работники дома культуры Миллеровского района, Центра культуры и досуга г.
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