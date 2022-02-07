Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    В этот раз нужно обязательно  по взрослому нахлобучить амеров.Большая война чуж...
  • валерий лисицын
    Не совсем  видать мозги  салом  заплыли, понимает что там ему крышка  гроба  приготовлена.Министр обороны У...
  • Сергей Тычкин
    Что - то Путин сталинские ошибки начинает повторять! Германцы, американцы , англичане уже у границ России, а он репу...Германия не исклю...

Новый газовый контракт с Китаем

Новый газовый контракт с Китаем

Газпром и CNPC подписали контракт на поставку российского газа в Китай по дальневосточному маршруту (МГП Сила Сибири-3) Контрактный объем поставок российского трубопроводного газа в Китай в совокупности достигнет 48 млрд м3/год После выхода пр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх