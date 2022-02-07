Новый газовый контракт с Китаем

Газпром и CNPC подписали контракт на поставку российского газа в Китай по дальневосточному маршруту (МГП Сила Сибири-3) Контрактный объем поставок российского трубопроводного газа в Китай в совокупности достигнет 48 млрд м3/год После выхода пр.