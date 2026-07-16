МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

МОК отказался менять позицию по России под давлением девяти европейских государств, пригрозивших исключить организацию из программ финансирования ЕС, — комитет намерен сохранять глобальную спортивную миссию вопреки геополитике.
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