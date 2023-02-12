Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

У Марченко 1-я передача в НХЛ – 1+1 в матче с «Торонто». До этого было 13+0 в 29 играх

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (4:3) и был признан третьей звездой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх