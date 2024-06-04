В г. Хабаровске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Лето БЕЗопасности»

В рамках проведения профилактической работы с детьми по формированию знаний Правил дорожного движения, умения ориентироваться в дорожной обстановке сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» провели практическое мероприятие с детьми на территории «Дома культуры для молодежи и населения».