Каори Сакамото: «Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь четверной?» Мне не нравится, когда так говорят»

Сакамото – двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. «Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь тройной аксель или четверной прыжок?» Если люди хотят видеть большие прыжки, не думаю, что им стоит смотреть мои выступления.