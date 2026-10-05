Совладелец «Торпедо» Соболев о признании вины по делу о подкупе арбитров: «Частично Фактически»

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров. Напомним, в июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы заключил Соболева под стражу на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей.