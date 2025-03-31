Улицы "красных фонарей". В Красноярском крае преступники считали, что место одиноких девушек на панели

В организованной бандитской группировке был свой бухгалтер и начальник "отдела кадров". Молодых девушек похищали и заставляли заниматься проституцией идти на панельВ Красноярском крае продолжается расследование в отношении преступной группировки, которая на протяжении семи лет похищала одиноких девушек и заставляла заниматься их проституцией.
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