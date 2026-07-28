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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Проект обсуждался с людьми, близкими к администрации Трампа (The Times)

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам, сообщает The Times.

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