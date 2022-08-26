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Mercedes-Benz продает завод в Подмосковье - газета

Mercedes-Benz продает завод в Подмосковье - газета

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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