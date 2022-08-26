Mercedes-Benz продает завод в Подмосковье - газета

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.