В Петербурге и Ленобласти с 7 по 11 апреля пройдут температурные испытания

Они помогут специалистам заранее выявить потенциально опасные участки трубопроводов С 7 по 11 апреля специалисты теплоэнергетики проведут 31 температурное испытание в Петербурге и 1 в Ленинградской области в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2025/2026.
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