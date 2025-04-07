В Петербурге и Ленобласти с 7 по 11 апреля пройдут температурные испытания

Они помогут специалистам заранее выявить потенциально опасные участки трубопроводов С 7 по 11 апреля специалисты теплоэнергетики проведут 31 температурное испытание в Петербурге и 1 в Ленинградской области в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2025/2026.