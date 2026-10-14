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Царьград

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Портовый экспорт зерна сократился в 5,3 раза

Портовый экспорт зерна сократился в 5,3 раза

Россия за 1–10 октября экспортировала через портовую инфраструктуру 436 тыс. тонн зерна против 2,3 млн тонн за тот же период 2025 года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

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