Портовый экспорт зерна сократился в 5,3 раза

Россия за 1–10 октября экспортировала через портовую инфраструктуру 436 тыс. тонн зерна против 2,3 млн тонн за тот же период 2025 года, следует из мониторинга Российского зернового союза.
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